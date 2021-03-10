Новороссийский порт станет глубже - СМИ

В скором времени в акватории Новороссийского морского порта углубят дно, - пишет "Новороссийский рабочий".

Это будет сделано в соответствии с заключением Главгосэкспертизы России для организации условий, чтобы обеспечить безопасное движение судов к причалам АО "Новорослесэкспорт", - передает "АиФ-Юг".

Работы будут проводиться в два этапа: на первом предстоит реконструкция входного рейда, разворотного места и внутреннего судового хода до торца лесного пирса и причала № 5, также будет углублена акватория участка до отметки -13,9 м, что обеспечит достаточную глубину для подхода к причалам судов длиной 300 м и шириной 48 м.

Вторым этапом станет дноуглубление операционной акватории до отметки минус 10,2 м. Это обеспечит возможность подходить сюда судам длиной 169,6 м и шириной 28 м, - говорится в сообщении.