Воздух в Железноводске проверили на чистоту

Специалисты центра государственного экологического мониторинга исследовали в Железноводске качество воздуха.

Очередные пробы были взяты 4 марта. Их оценивали с помощью передвижной экологической лаборатории в непосредственной близости от маршрута будущего Кавминводского велотерренкура.

По результатам исследования превышений загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.

Как отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, качество воздуха во всем городе находится на очень высоком уровне, поскольку на территории города нет промышленных объектов. передает "Победа 26".