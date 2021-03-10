Воздух в Железноводске проверили на чистоту
Специалисты центра государственного экологического мониторинга исследовали в Железноводске качество воздуха.
Очередные пробы были взяты 4 марта. Их оценивали с помощью передвижной экологической лаборатории в непосредственной близости от маршрута будущего Кавминводского велотерренкура.
По результатам исследования превышений загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.
Как отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, качество воздуха во всем городе находится на очень высоком уровне, поскольку на территории города нет промышленных объектов. передает "Победа 26".
Вестник Кавказа
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