Песков: дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо"

Послание президента России Федеральному собранию переносится на пока не определенный срок, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, есть ли уже примерная дата послания, он дал отрицательный ответ.

"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера повторил, что не может пока озвучить точную дату.