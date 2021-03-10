Главная » Новости

Песков: дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо"

Песков: дата послания Путина парламенту &quot;сдвигается вправо&quot;

Послание президента России Федеральному собранию переносится на пока не определенный срок, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, есть ли уже примерная дата послания, он дал отрицательный ответ.

"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера повторил, что не может пока озвучить точную дату.

1425 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!