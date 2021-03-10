Песков: дата послания Путина парламенту "сдвигается вправо"
Послание президента России Федеральному собранию переносится на пока не определенный срок, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, есть ли уже примерная дата послания, он дал отрицательный ответ.
"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера повторил, что не может пока озвучить точную дату.
Вестник Кавказа
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