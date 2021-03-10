Пашинян предложил вернуть Давтяна на пост главы Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду направил президенту Армену Саргсяну ходатайство о назначении главой Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Накануне Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям. С 2018 Давтян уже был главой Генштаба, в июне 2020 года он подал в отставку после скандала, связанного с пышной и многолюдной свадьбой его сына в период карантина.

На посту его сменил Оник Гаспарян, который сегодня был освобожден от обязанностей.