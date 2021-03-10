Гарибашвили посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время отправится с визитом в Азербайджан. Об этом сообщил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе на встрече с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым.

Дипломат также предложил провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии. Помимо этого, он заявил о необходимости использовать существующие возможности для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Со своей стороны, Мусаев подчеркнул, что необходимо расширить отношения в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан. В этой связи он предложил организовать совместный бизнес-форум, передает "Грузия Online".