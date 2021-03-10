"Обезглавленный" Генштаб Армении мирно потребовал отставки Пашиняна

Руководящий состав ВС Армении поддержал требование теперь уже бывшего главы Генштаба Оника Гаспаряна о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и организации досрочных выборов в парламент. Совместное заявление командного состава размещено на странице начальника отдела информации ГШ ВС РА Самвела Асатряна в Facebook.

"Руководящий состав ВС присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает сделанные ранее оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании (отставка главы правительства и досрочные выборы)", - цитирует его ТАСС.

Авторы заявления пояснили, что, несмотря на это требование, они согласны выполнить призыв Гаспаряна и продолжить службу, чтобы обеспечить безопасность Армении.