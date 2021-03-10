Жители Адыгеи празднуют День Конституции

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем Конституции, отмечаемым сегодня.

"Основной закон закрепил за нашим регионом статус республики, открыл новые возможности для сохранения и развития культурно-исторических традиций, обеспечения гражданского мира и межнационального согласия, развития демократических институтов, проявления общественных инициатив, проведения преобразований в экономике и социальной сфере", - отметил Кумпилов, передает "АиФ-Адыгея".

Глава региона выразил уверенность, что, опираясь на конституционные нормы, народ Адыгеи сможет последовательно решать текущие задачи, достигать стратегических целей, реализовывать потенциал региона в общественно-политической и социально-экономической сферах жизни.

Напомним, первая в истории Адыгеи Конституция была принята 10 марта 1995 года.