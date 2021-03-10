Врач сообщил, чем грозит "блинный передоз" на Масленицу

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, как избежать проблем с ЖКТ во время Масленицы.

"Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины 3-4 блина, для мужчины - 6", - сообщил он РИА Новости.

Для начинки лучше всего выбирать белок - птицу, икру, говядину, творог, а не углеводы - джем, варенье, сгущенку.

Переедание блинов может вызвать тяжесть в желудке и несварение, проблемы с поджелудочной железой и набор веса.

"Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, - пару лишних килограммов, несварение, тошноту и, в самом худшем случае, рвоту. Но такие испытания явно не пойдут на пользу организму", - констатировал Асанов.

В этом году Масленица отмечается с 8 по 14 марта.