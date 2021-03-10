Пожар в крымском селе унес жизнь человека

Минувшей ночью при пожаре в частном доме в Красногвардейском районе Крыма погиб мужчина, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар произошел в селе Октябрьское. Огонь охватил одноэтажный жилой дом и пристройку к нему, полностью уничтожив кровлю дома и пристройку на площади 25 кв.м. "На месте происшествия обнаружено тело мужчины", - рассказали в МЧС региона, передает "АиФ-Крым".

На месте ЧП работают эксперты, которые уточняют причины произошедшего.