Глава Минтруда привился от коронавируса

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы, уточняя, может ли снять маску для выступления.

"Я в принципе после прививки", - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 117 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 351 553 случая заражения.