Мясников назвал самый распространенный продукт для профилактики рака

Большая часть диет, служащих для профилактики рака, включает брокколи, рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия1".

"Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, - там будет брокколи", - пояснил он.

Из специй и приправ, отметил специалист, ярче всего выражены противораковые свойства у куркумы, среди напитков самый полезный с этой точки зрения зеленый чай.

Кроме того, Мясников посоветовал включать в рацион красные фрукты и овощи, содержащие ликопен, предотвращающий некоторые виды онкозаболеваний, например, рак простаты.