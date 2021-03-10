Мясников назвал самый распространенный продукт для профилактики рака
Большая часть диет, служащих для профилактики рака, включает брокколи, рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия1".
"Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, - там будет брокколи", - пояснил он.
Из специй и приправ, отметил специалист, ярче всего выражены противораковые свойства у куркумы, среди напитков самый полезный с этой точки зрения зеленый чай.
Кроме того, Мясников посоветовал включать в рацион красные фрукты и овощи, содержащие ликопен, предотвращающий некоторые виды онкозаболеваний, например, рак простаты.
Вестник Кавказа
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