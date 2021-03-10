Новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов

Кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси утвердил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Россия третий раз за три года меняет посла в Минске. Лукьянов сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева, который получил назначение в апреле 2019 года.

"У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом", - прокомментировал смену кадров замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет "Интерфакс".

Лукьянов в последние четыре года был главой российской дипмиссии в Латвии.