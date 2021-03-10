Оник Гаспарян признал свою отставку

Теперь уже экс-глава глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян опубликовал обращение к гражданам страны в связи со своей отставкой.

Он напомнил, что сегодня на официальном сайте правительства появилось заявление премьер-министра Никола Пашиняна о признании его "освобожденным силой права" от поста главы Генштаба ВС РА.

"Моя позиция неизменна: как опубликованное заявление, так и весь процесс освобождения от должности антиконституционны, что в очередной раз подтверждает, что благоприятное для Родины решение существующего кризиса возможно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов", - подчеркнул Оник Гаспарян.

Он пояснил, что для обеспечения верховенства Конституции и права, а также "реализации силы исключительно на основе права", он обратился в административный суд Армении.

При этом, заверил Гаспарян, он будет и дальше служить родине и армянскому народу, однако уже "в ином статусе".

Он также обратился к генералам, офицерам и солдатам, напомнив, что ключевая задача армии - обеспечение безопасности родины, поэтому он призвал их продолжить нести "службу исключительно родине и народу".