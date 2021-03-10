В Грузии рассказали, к каким проблемам приведет развитие альтернативной энергетики без новых ГЭС

Государственная электросистема Грузии сообщает, что в стране может вырасти число аварий и ограничений подачи энергии, если мощности солнечных и ветряных электростанций возрастут без достаточных резервов и источников инерции.

"Несмотря на то, что генерация ветра и солнца в течение года или месяца более равномерная, чем водохранилищ, но генерация изменяется в зависимости от часа и минут. Поэтому для сохранения баланса потребления и подачи необходимы быстродействующие резервы в электроэнергетической системе", - отметили в ведомстве, пишет Sputnik Грузия.

Кроме того, у ветряных и солнечных электростанций нет инерции - способности противостоять авариям.