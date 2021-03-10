Ингушский бизнесмен положил в карман при строительстве школы сотни миллионов

В Ингушетии завершилось расследование уголовного дела бывшего директора ООО "Темп" Бориса Бекова о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по СКФО.

"По версии следствия, Беков в период с сентября по декабрь 2016 года похитил более 200 млн рублей, выделенных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии в рамках 12 госконтрактов на строительство средней общеобразовательной школы на 1,5 тыс мест в городе Магасе. Cредства предназначались и для закупки оборудования", - сказано в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Также Беков с декабря 2016 по октябрь 2017 года похитил более 63 млн рублей, выделенных министерством сельского хозяйства РФ в рамках госконтракта на реконструкцию Ассиновской оросительной системы.

Следствие наложило арест на шесть автомобилей аффилированных с Бековым физлиц общей стоимостью 12 млн рублей, чтобы частично возместить причиненный им ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд, - говорится в сообщении.