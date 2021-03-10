Оппозиционер Манукян рассказал, почему отставка Гаспаряна противоречит Конституции

Оник Гаспарян продолжает возглавлять Генштаб ВС Армении, несмотря на сделанное утром заявление премьер-министра Никола Пашиняна, такое мнение выразил представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян.

Он подчеркнул, что в Конституции, которая по сути своей является основным законом страны, нет механизма освобождения главы Генштаба с поста до истечения пятилетнего срока нахождения в этой должности

"Начальник генерального штаба назначается сроком на пять лет и может быть смещен со своего поста, если лишится гражданства Армении, в случае смерти, совершения уголовного преступления, на основании собственного заявления или в связи с переходом на другую работу", - цитирует оппозиционера Sputnik Армения.

Манукян констатировал, что в ситуации с Гаспаряном нет ни одного из этих факторов, так что Оник Гаспарян продолжает занимать пост начальника ГШ ВС РА.