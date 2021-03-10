В России подтвердили 9 079 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 079 случаев коронавируса, минимум с 1 октября.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 079 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 973 (10,7%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 116, в Петербурге - 959, в Нижегородской области - 378. В Краснодарском крае - 130, в Кабардино-Балкарии - 65, в Крыму - 60, в Ставропольском крае - 57, в Дагестане - 38, в Северной Осетии - 23, в Карачаево-Черкесии - 16, в Ингушетии - 14, в Чечне- 13, в Адыгее - 9.

Суточный прирост составил 0,21%, общее число инфицированных в России - 4 351 553 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 13 350 человек, за все время 3 945 527 человек.

Умерли за сутки 466 россиян с коронавирусом, с начала пандемии - 90 275 человек.