Представители спецслужб нашли в Волгограде тайник с гранатами

В одном из заброшенных домов Краснооктябрьского района Волгограда обнаружен тайник с двадцатью осколочными ручными гранатами РГД-5, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Экспертиза находки установила, что в тайнике хранились промышленно изготовленные РГД-5 с запалами, начиненные тротилом, - передает "Интерфакс-Юг".

По факту находки полиция возбудила уголовное дело, ведется следствие.