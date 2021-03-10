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Представители спецслужб нашли в Волгограде тайник с гранатами

Представители спецслужб нашли в Волгограде тайник с гранатами

В одном из заброшенных домов Краснооктябрьского района Волгограда обнаружен тайник с двадцатью осколочными ручными гранатами РГД-5, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Экспертиза находки установила, что в тайнике хранились промышленно изготовленные РГД-5 с запалами, начиненные тротилом, - передает "Интерфакс-Юг".

По факту находки полиция возбудила уголовное дело, ведется следствие.

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