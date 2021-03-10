Массовое отравление набирает обороты в Махачкале

Еще почти 20 человек обратились к врачам из-за симптомов отравления в Махачкале, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Еще 17 человек, в том числе 10 детей, госпитализированы в Махачкале с признаками отравления. Всего на сегодня под наблюдением врачей в стационаре находится 41 человек, в том числе 32 ребенка", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, ранее с симптомами острой кишечной инфекции к медикам Махачкалы обратились несколько десятков человек, большинство пострадавших - дети.

Открыто уголовное дело, идет расследование. Прокуратура и Роспотребнадзор также проводят проверку.