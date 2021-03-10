В России 18,8 млн бедных

Глава Минтруда Антон Котяков, выступая на заседании комитета Госдумы, назвал число бедных россиян.

"По итогам третьего квартала 2020 года в нашей стране количество бедного населения составляет 18,8 миллиона человек", - сообщил Котяков.

Он отметил, что в настоящее время число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн человек. Пиковое значение количества безработных в 2020 году достигало 6,4% дееспособного населения - 3,7 млн.

Глава Минтруда добавил, что все субъекты России сформировали региональные программы поддержки рынка занятости.

Минтруд дорабатывает механизм учета бедности. В двух регионах, Татарстане и Нижегородской области, будет запущен пилотный проект, нацеленный на повышение адресной помощи. Проект предусматривает комплексную оценку доходов семей и домохозяйств.

Население России составляет 146 млн человек.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, несмотря на тяжелые условия 2020 года, уровень бедности в стране не был рекордным. "18,8 млн бедных – это не самый высокий показатель, который фиксировал Росстат за предыдущие годы (рекордом было свыше 21 млн бедных). С учетом того, что в прошлом году у нас был очень серьезный спад производства, многие люди остались без работы, на пике безработица достигала 3,775 млн человек, а в период вынужденного простоя люди получали 2/3 ставки, озвученный Котяковым уровень бедности не так высок, как мог бы быть", - прежде всего сказал он.

"И тем не менее, почти 19 млн бедных в России – это достаточно высокая цифра. По всем социологическим опросам, уровень бедности остается второй среди самых волнующих население тем после роста цен, что, кстати, вещи взаимосвязанные. С одной стороны, радует, что показатели не были рекордными в прошлом году, но с другой стороны, бедность остается проблемой для развития РФ. Такое большое количество бедных означает, что государству необходимо предусматривать в бюджете дополнительные расходы на поддержку населения, тем самым отвлекать деньги от развития, к примеру, образования, здравоохранения и других серьезных направлений. Проблему бедности государству необходимо решить в ближайшее время", - подчеркнул Александр Сафонов.

Также он обратил внимание, что в 2021 году уровень бедности будет считаться по-новому. "Уровень бедности оценивался в прошлом году по методике, которая была связана с прожиточным минимумом. В этом году будет применяться процентное соотношение и расчет прожиточного минимума в зависимости от медианной заработной платы в процентном соотношении. Это более жесткий показатель, который, пусть не на большую сумму, но увеличивает показатель прожиточного минимума. Посмотрим, как эта методика себя проявит именно с точки зрения сравнительных показателей", - заключил проректор Академии труда и социальных отношений.