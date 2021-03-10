Токсичные отходы с армянских предприятий погубили рыбу в освобожденном Зангиланском районе

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в ходе мониторинга состояния реки Охчучай в освобожденном Зангиланском районе обнаружили факт гибели более 500 особей форели и других видов рыб, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что были проанализированы пробы воды из реки, оказалось, что в ней превышено содержание меди, молибдена, железа, цинка и других тяжелых металлов.

"Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыб подтверждают загрязнение реки токсическими отходами с Гачаранского медно-молибденового завода и Кафанского медно-обогатительного комбината в Армении", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что мониторинг проводился в рамках оценки экологической ситуации на освобожденных землях Азербайджана.