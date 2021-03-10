Курорт "Архыз" заработал по весенним тарифам

Сегодня, 10 марта, на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" заработали весенние тарифы на однодневные и многодневные ски-пассы.

"Теперь день катания на горнолыжном курорте обойдется взрослым гостям в 1700 рублей вместо 2200 рублей в высоком сезоне, детям — 1100 вместо 1450 рублей, а платные парковки теперь будет стоить от 150 рублей в сутки. Кроме того, на курорте обновлены тарифы "Полдня" и "Пробный", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), передает "Это Кавказ".

Также расширяется сама льготная линейка тарифов: теперь со скидками смогут кататься студенты, школьные группы, члены многодетных семей, ветераны боевых действий, инвалиды II группы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лыжники и сноубордисты в возрасте от 65 лет и старше.

Горнолыжный сезон на курорте продлится как минимум до конца марта, а в этом году благодаря снежной зиме кататься, скорее всего, можно будет и в апреле, - добавили в КСК.