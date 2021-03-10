Администрацию правительства Грузии возглавил посол страны в Польше

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил главой администрации правительства республики посла в Польше Илью Дарчиашвили.

"Администрацией правительства будет руководить Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил нового главу администрации правительства сегодня", - сообщили в пресс-службе кабмина Грузии, пишет ТАСС.

Дарчиашвили с 2017 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Польше. Ранее главой администрации был Кахабер Кемоклидзе, который в феврале вслед за премьер-министром Георгием Гахарией покинул занимаемую должность.