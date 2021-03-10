Роскомнадзор замедлил Twitter

Работа социальной сети Twitter замедлена в России по требованию Роскомнадзора. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что Twitter с 2017 года по данный момент проигнорировал 28 тыс первоначальных и повторных требований РКН удалить противоправный контент, связанный с самоубийствами, детской порнографией и использованием наркотиков.

"Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года", - пояснили в ведомстве, отметив, что в этот день, по данным правоохранителей, удалось предотвратить несколько попыток суицида несовершеннолетними.

В связи с этими фактами по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), работа Twitter включена в перечень угроз, для принуждения сервиса к исполнению законодательства России с 10 марта приняты меры централизованного реагирования - точнее, "первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту"". Twitter замедлится на всех мобильных устройствах и на половине стационарных устройств.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - заключили в ведомстве.