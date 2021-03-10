В Грузии выявили 513 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Грузии коронавирус нашли у 513 человек.

Всего в республике инфицированы 273 650, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки из ковид-клиник выписаны 96 пациентов, выздоровели с начала пандемии 267 111 человек. Умерли за сутки 12 пациентов с коронавирусом, за все время - 3 613.

Показатель инфицирования увеличился до 2,32% за сутки, за семь дней составил 1,83%.

В карантине находятся 243 человека, в стационарах наблюдаются 1 342, в ковид-гостиницах остаются 111.