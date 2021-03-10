В Алматы начали прививать учителей и полицейских

В Алматы начали прививать от коронавируса педагогов и полицейских.

"Педагогов начали вакцинировать со вчерашнего дня. Сотрудников департамента полиции также начали вакцинировать. Количество лиц, подлежащих вакцинации, более 500", - сообщила на брифинге замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает Sputnik Казахстан.

За первый день вакцинировались около 20 педагогов и около 50 полицейских. Отказы среди этих категорий населения были, но после проведения санитарно-просветительской работы часть из этих людей все-таки вакцинировалась, - добавила Асель Калыкова.

При этом массовая вакцинация населения начнется в апреле-мае.

Напомним, прививать педагогов и полицейских в Алматы должны были начать с 1-го марта.