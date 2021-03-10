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Умерла от коронавируса народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Умерла от коронавируса народная артистка РСФСР Людмила Лядова

В больнице в Москве скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова.

Ей было 95 лет. О смерти Лядовой сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

В феврале у Лядовой диагностировали коронавирус, в конце месяца она была госпитализирована в клиническую больницу №52. Затем артистка оказалась в реанимации.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1948 году она окончила консерваторию, несколько лет выступала на эстраде. Лядова известна как пианистка, певица и композитор. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Юрий Богатиков и другие.

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