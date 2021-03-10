Умерла от коронавируса народная артистка РСФСР Людмила Лядова
В больнице в Москве скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова.
Ей было 95 лет. О смерти Лядовой сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.
В феврале у Лядовой диагностировали коронавирус, в конце месяца она была госпитализирована в клиническую больницу №52. Затем артистка оказалась в реанимации.
Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1948 году она окончила консерваторию, несколько лет выступала на эстраде. Лядова известна как пианистка, певица и композитор. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Юрий Богатиков и другие.
Вестник Кавказа
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