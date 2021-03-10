На Кубань идут мартовские морозы

До конца недели на Кубань придут морозы до -15 и сильный ветер, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже к вечеру сегодня похолодает до 1-3 тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, ветер усилится до 12 м/с, а в южных и восточных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. На Черноморском побережье переменная облачность, днем 2-7 тепла, - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Завтра, 11 марта, в южной половине и центральных районах Кубани синоптики обещают мокрый снег. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных районах до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, днем -5…0. На побережье местами пройдут дожди, выпадет мокрый снег.

В пятницу, 12 марта, существенные осадки в регионе не прогнозируются, однако похолодает до -11, а в горах температура опустится до -15. Холодно и днем – до -5, а в предгорных районах до -8 градусов. На побережье в последний рабочий день недели без осадков.