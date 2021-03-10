В Армении еще 340 человек заразились коронавирусом

В Армении за минувшие сутки выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных на 10 марта достигло 175 538, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 165 259 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 237 человека, за сутки 5. Еще 834 пациента с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки 2.

С начала пандемии в Армении провели 757 660 тестов на выявление коронавируса.