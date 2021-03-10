Сразу два региона Казахстана перешли в "красную" зону по коронавирусу

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Казахстане ухудшилась за минувшие сутки: если днем ранее в "красной" зоне не было ни одного региона, то теперь в нее попали Нур-Султан и Алматы, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

Теперь в этих двух городах будут ужесточены ограничения по COVID-19.

В "желтой" зоне на сегодня оказались Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области, все прочие регионы находятся в "зеленой" зоне, передает Sputnik Казахстан.

Вся страна в целом также отнесена к "зеленой" зоне.

Напомним, по данным на сегодня больше всего новых заболевших по стране выявлено именно в Нур-Султане и Алматы - свыше ста человек.