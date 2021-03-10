Опрос: 26% россиян не чувствуют себя дома в безопасности

Исследование компании "Delta Системы безопасности" показало, что четверть россиян не чувствуют себя дома в безопасности.

"Чувство страха и незащищенности может возникать в разных местах и при разных обстоятельствах. Так, 26% опрошенных россиян считают небезопасным собственный дом, при этом женщин, отмечающих именно эту локацию, в два раза больше, чем мужчин", - свидетельствуют данные исследования, пишет РИА Новости.

Еще больше людей - 37% чувствуют себя незащищенно на улицах города, 23% - в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Каждый десятый россиянин не ощущает безопасности, находясь на природе.

Самым безопасным местом оказалась работа - только 3% россиян чувствуют незащищенность на рабочих местах.

Быть дома в одиночестве нравится 49% опрошенных, однако 5% (в основном женщины) признались, что страх остаться дома в одиночестве стал настоящей фобией. Еще 28% россиян иногда испытывают чувство страха, оставаясь в одиночестве, а 18% - чувство дискомфорта от отсутствия собеседника.

Дома россияне боятся резких звуков - 46%, собственных мыслей - 26%, шагов посторонних на лестничной площадке или за дверью - 17%, движения теней - 7%, тишины - 4%.

Для избавления от страхов дома россияне устанавливают охранные комплексы, не выключают свет, музыку и телевизор, регулярно проверяют заперта ли дверь, заедают страх и звонят близким.