Казахстан в апреле запустит массовое производство своей вакцины

Казахстанская вакцина QazCOVID-in проходит третью стадию клинических исследований, а уже в апреле начнется ее массовое производство, - сообщили сегодня в Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности республики, в котором создан этот препарат.

"Массовое производство вакцины планируется начать в апреле. Объемы и место производства в настоящее время определяются уполномоченным органом министерства здравоохранения Казахстана", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В клинических испытаниях вакцина показала высокую безопасность и иммуногенность, а при правильном применении она создает иммунитет у всех привитых участников, - отметили в НИИ.

В ходе третьей стадии проверки было привито 3 тыс добровольцев, у которых после не выявили каких-либо отрицательных реакций.