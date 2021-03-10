Трасса к Крымскому мосту со стороны Кубани станет вдвое шире

К 2023 году в рамках нацпроекта будет до четырех полос расширена трасса Краснодар-Ейск, ведущая к Крымскому мосту.

"Масштабную реконструкцию трассы с увеличением количества полос до четырех мы включили в план национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", до 2023 года фактически заново построим более 22 км дороги", - рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, пишет ТАСС.

Он добавил, что в летний период это одна из самых загруженных дорог, транспортный поток на этой трассе в 2-3 раза превышает нормативы.

Работы уже начались, на участке от границы с Динским районом до станицы Медведовской план выполнен на 40%.