Севший на мель сухогруз заблокировал Волго-Каспийский канал

Минувшей ночью на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала Теплоход сел на мель сухогруз "Порт Оля", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В северной части Каспийского моря, на 156,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель "Порт Оля 2", груз - зерно, 4 тыс 398 т. Порт приписки - порт Оля, РФ. Судовой экипаж - 14 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Судно повреждений не получило, однако из-за инцидента заблокировано движение судов со 146-го км по 170-й км, - говорится в сообщении.

Известно, что теплоход следовал в иранский порт Амирабад, - добавили в МЧС.