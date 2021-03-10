Британский штамм коронавируса попал за неделю в еще пять стран

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, который сначала был выявлен в Великобритании, за неделю обнаружили еще в пяти странах мира. Такое сообщение распространила Всемирная организация здравоохранения.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ указано, что штамм VOC 202012/01 "выявлен по состоянию на 9 марта еще в пяти странах, и в общей сложности 111 государств во всех шести регионах ВОЗ информировали о случаях, вызванных этой разновидностью", пишет ТАСС.

Кроме того, до 58 стран выросла география распространения штамма 501Y.V2, выявленного в ЮАР, а штамм P.1, найденный первоначально в Бразилии и Японии, разошелся уже по 32 странам.