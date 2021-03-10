Душанбе примет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в столице Таджикистана в четвертом квартале нынешнего года, - сообщила после встречи главы ведомства Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем пресс-служба МИД Казахстана.

"Стороны обменялись мнениями о текущей работе ОДКБ, обсудив широкий круг вопросов по всем ключевым направлениям деятельности организации. Министр принял приглашение на предстоящее в мае этого года в городе Душанбе очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале 2021 года в Таджикистане", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, генсек ОДКБ находится с визитом в Казахстане. Ожидается, что Зася примет президент республики Касым-Жомарт Токаев.