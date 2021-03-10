Президент Армении оспорил законность отставки главы Генштаба в день его увольнения

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года.

В заявлении президента, опубликованном в среду на его официальном сайте, говорится, что обращение в КС связано с существующими в прикладной юриспруденции проблемами. Эти проблемы проявились в результате инициативы премьер-министра Никола Пашиняна по освобождению начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности.

Саркисян считает, что закон позволяет КС провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение.

"Решения КС по этому заявлению и возможные меры могут серьезнейшим образом повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации, в контексте толкования и применения закона", - отмети президент Армении.

Саркисян надеется, что решение приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию кризиса в республике.

Чуть ранее Пашинян заявил, что начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности.