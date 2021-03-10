Пашинян: глава Генштаба Армении считается уволенным

Президент Армении не подписал проект указа в трехдневный срок, поэтому с 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ранее Пашинян решил уволить Гаспаряна, президент должен был подписать указ или оспорить увольнение в Конституционном суде. Бездействие президента делает увольнение автоматически вступившим в силу в трехдневный срок.

"Учитывая то обстоятельство, что президент не подписал представленный премьером проект и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные частью 3 статьи 35.1 закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", принимая за основу часть 3 статьи 139 Конституции, а также часть 6 статьи 35.1 и часть 3 статьи 40 закона "О воинской службе и статусе военнослужащего, с 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности", - сказано в заявлении Пашиняна, пишет Sputnik Армения.