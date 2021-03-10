В ГИБДД описали типичного виновника ДТП

В России аварии на дорогах чаще всего происходят по вине водителей-мужчин в возрасте 30-40 лет, сообщается в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

Всего с начала 2021 года в России случилось более 8100 ДТП, из них по вине мужчин 30-40 лет - 2250 аварий. На водителей этой же категории приходится больше всего аварий с пострадавшими и погибшими - 3 153 и 253 соответственно.

На долю мужчин приходится 81% ДТП с пострадавшими и жертвами, женщины за рулем ведут себя осторожнее.