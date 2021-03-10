Врач рассказала о симптомах, которые проявляются через три месяца после заражения коронавирусом

Коронавирус не проходит за пару недель, у некоторых заболевание длится 6-8 месяцев, сообщила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина, пишет РИА Новости.

В настоящее время врачи относят коронавирус не в респираторным инфекциями, а к системным заболеваниям. Вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, страдают не только легкие, но и почки, печень, сердце, кожа.

Выписка пациента не значит, что он избавился от коронавируса. До четырех недель после выписки длится острая фаза с осложнениями, затем до двенадцати недель идет подострая фаза, когда симптомы проявляются то сильнее, то слабее.

"Чистый постковид" начинается через три месяца после появления первых признаков болезни. По словам пульмонолога, в этой фазе коронавирус похож на системный васкулит. Проявляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные симптомы.