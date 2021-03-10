Оппозиция продолжает блокировать здание парламента Армении

Представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян рассказал о планах по продолжению блокады парламента Армении и новом митинге.

"Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов…. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна)" - заявил он в прямом эфире в Facebook.

На 16.00 (15.00 мск) "назначен большой митинг" оппозиции, добавил Сагателян.