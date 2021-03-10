Песков: пандемия лишила Россию года развития, но…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС к годовщине пандемии коронавируса рассказал, что дала и отняла пандемия.

"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать.

"Пандемия мне дала, наверное, чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо", - отметил он.

Также Песков добавил, что переболел коронавирусом, это лишило его трех недель, но дало иммунитет. "Никто не знает пока, к сожалению, сколько этот иммунитет будет действовать, будем изучать это опытным путем", - подчеркнул он.

Представитель Кремля заметил, что пандемия лишила привычного "живого" формата работы и лишила его " возможности покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом".