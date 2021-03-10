"Аэрофлот" повысил топливный сбор на внутренние рейсы на 10%

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта на 10% повышает топливный сбор на рейсы по России.

Так, сбор в цене одного билета класса "Эконом" составит теперь 1650 рублей вместо 1500 ранее. На некоторых рейсах (Москва - Якутск), сбор возрастет до 4350 рублей, пишет РИА Новости.

Размер топливного сбора в классе "Бизнес" составляет 200% от сбора в "Экономе", в "Комфорте" - 150%.

При этом "Аэрофлот" оставляет неизменной величину топливного сбора для полетов за границу.