Главная » Новости

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на внутренние рейсы на 10%

&quot;Аэрофлот&quot; повысил топливный сбор на внутренние рейсы на 10%

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта на 10% повышает топливный сбор на рейсы по России.

Так, сбор в цене одного билета класса "Эконом" составит теперь 1650 рублей вместо 1500 ранее. На некоторых рейсах (Москва - Якутск), сбор возрастет до 4350 рублей, пишет РИА Новости.

Размер топливного сбора в классе "Бизнес" составляет 200% от сбора в "Экономе", в "Комфорте" - 150%.

При этом "Аэрофлот" оставляет неизменной величину топливного сбора для полетов за границу.

1185 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!