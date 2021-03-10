В Японии растет число случаев анафилаксии после вакцинации Pfizer

Число анафилаксий после прививки от коронавируса препаратом американской компании Pfizer увеличилось в Японии до 17 случаев. За сутки выявили по меньшей мере девять новых случаев, сообщает Минздрав Японии.

Аллергическая реакция проявилась у женщин в возрасте 20-50 лет, привитых 8 марта. Пятерых госпитализировали, у остальных тошнота, зуд и затруднение дыхания прошли после того, как врачи дали им противоаллергенные препараты.

"К настоящему времени мы вакцинировали порядка 107 тыс. медицинских работников в 445 учреждениях. Также мы зафиксировали 17 случаев анафилаксии. Если сравнивать с Европой и США, то у нас таких случаев больше", - сообщили в ведомстве.

В США на 1 млн вакцинированных произошло пять случаев анафилаксии, в Великобритании - 20.