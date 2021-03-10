Большинство россиян планируют провести отпуск в России

Опрос банка "Открытие" показал, что 51% россиян во время летнего отпуска займутся внутренним туризмом.

Дома или на даче летний отпуск проведут 20% опрошенных, 21% не выбрали точное место для отдыха в России, 10% отправятся в Крым и на Кубань, пишет ТАСС.

О планах поехать за границу сообщили только 7% россиян. Не собираются летом в отпуск 13% опрошенных.

Бюджет на отпуск россияне намерены выделить скромный: ничего не будут тратить те, кто будет отдыхать дома и на даче - 23%, до 30 тыс на человека выделяют на отпуск 36% россиян, от 30 до 50 тыс рублей готовы потратить 22%.