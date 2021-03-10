Байден не смог вспомнить как называется Пентагон и зовут министра

Президент США Джо Байден, выступая с речью о женщинам-военнослужащим в рядах американской армии, по все видимости, забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, отметил британский таблоид The Sun.

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", - сказал 78-летний американский лидер.

Остин стоял в двух шагах от него.

Кроме того, Байден в своей речи не разу не сказал "Пентагон", вероятно, также забыв название. Он заменил название оборонного ведомства США на "это подразделение" и "этих ребят".