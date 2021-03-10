Авиасообщение Латвии с Россией возобновится с 17 марта

Правительство Латвии решило возобновить с 17 марта авиасообщение с третьими странами, включая Россию.

Латвия прекратила авиасообщение со странами не входящими в ЕС 17 марта 2020 года.

"Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы", - говорится в пресс-релизе латвийского правительства.

Возобновлению авиасообщения поспособствовало то, что соседние Литва и Эстония разрешают пассажирские перевозки в третьи страны, так что жители Латвии все равно выезжают за пределы ЕС.