Турецкие военные уничтожили на севере Ирака 25 террористов

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции в регионах Хакурк и Кандиль на севере Ирака нейтрализовали 25 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что в ходе операции был ликвидирован один из главарей группировки.

"Мы предупреждали, что террористическая организация РПК не будет чувствовать себя спокойно нигде, в том числе и в Кандиле", - цитирует министра агентство Anadolu.

Акар также отметил, что террористам больше некуда бежать.