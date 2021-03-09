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Названы доступные продукты с высоким содержанием омега-3

Названы доступные продукты с высоким содержанием омега-3

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова назвала альтернативу красной рыбе для восполнения омега-3.

По словам врача, необходимые человеку омега-3 жирные кислоты содержатся в скумбрии, селедке, сардинах и анчоусах.

Есть и продукты для тех, кто не любит рыбу. "Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", - отметила диетолог на YouTube-телеканале.

Недостаток омега-3 может вызывать сухость кожи, депрессию, сухость глаз, боли в суставах и проблемы с волосами.

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