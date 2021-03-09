Искусственное футбольное поле построят в Ингушетии

В селе Новый Редант Малгобекского района Ингушетии в рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни" начато строительство футбольного поля с искусственным покрытием, сообщает районная администрация.

"На данном этапе техническая готовность основания составляет более 50%. Для строительства данного объекта используются только качественные расходные материалы. Строительство футбольного поля завершится до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в проекте по возведению новых физкультурных объектов позволит решить задачу по развитию детского и массового спорта в Ингушетии.